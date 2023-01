AMX-10 RC : char de combat léger ou véhicule blindé de combat ?

La récente livraison d'AMX-10RC à l'Ukraine a lancé de nombreuses classifications différentes : char léger, char de combat, véhicule blindé de combat, etc. Cet article reprend le point de vue des Forces armées françaises, une définition de l'OTAN sur le char de combat et enfin, une comparaison des caractéristiques de l'AMX-10RCR et du char de combat Leclerc en fonction de cette définition.

Une livraison française d'AMX-10RC Ce 4 janvier 2023, après s’être entretenu par téléphone, les Présidents ukrainien et français ont tous deux confirmer une prochaine livraison de « chars légers AMX-10RC » français en Ukraine ( article sur le sujet ). Toutefois, la qualification de « char » semble avoir lancé quelques débats dans