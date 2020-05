Amérique latine : modernisation des drones Hermes 900

Moderniser les plateformes.

Elbit Systems a annoncé le 12 avril avoir décroché un contrat avec deux pays d'Amérique Latine. Evalué à 20 M$, celui-ci vise à modifier les drones Hermes 900 d'ores et déjà en service afin de les moderniser. Les clients n'ont pas été précisés, ni le nombre de plateformes concernées. On sait cependant que quatre pays opèrent des drones Hermes 900 dans la région, à savoir le Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique.

Modifications.

Les Hermes 900 seront ainsi modifiés par Elbit Systems et les modernisations devraient être effectives d'ici 12 mois. Les plateformes modernisées devraient ainsi être remises à leurs opérateurs au cours du printemps 2021. L'industriel israélien équipera ainsi ces drones MALE de systèmes de communications satellitaires et d'un système de précision permettant un décollage et un atterrissage automatique. Grâce à ces modifications, les Hermes 900 modernisés seront portés au dernier standard de l'aéronef.

Un rayon d'action étendu.

Les modernisations conduites par Elbit Systems sur ces plateformes portent donc principalement sur les systèmes de communication. L'emploi de liaisons satellitaires permettra ainsi d'étendre le rayon d'action des drones, qui pourront alors évoluer dans un rayon de 1 000 km, de quoi permettre l'observation de zones extrêmement étendues. L'automatisation du décollage et de l'atterrissage de l'appareil permettra par ailleurs de s'affranchir des contraintes GPS.