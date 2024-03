American Airlines commande ferme 260 avions Airbus, Boeing et Embraer

American Airlines commande 85 Airbus A321neo, 85 Boeing 737 MAX 10 et 90 Embraer E175

Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors que certains observateurs annonçaient que Airbus allait obtenir une très grosse part de la future commande de moyen-courriers d'American Airlines, la compagnie aérienne a déjoué les pronostics avec une commande également répartie en 85 Airbus A321neo, 85 Boeing 737 MAX 10 et 90 Embraer E175. A ces achats fermes s'ajoutent des options et droits d'achats sur 193 appareils supplémentaires avec une répartition qui n'est pas précisée entre constructeurs. Sauf pour Embraer qui annonce 43 droits d'achat, ce qui fait un total de 133 pour le constructeur brésilien et 150 de plus à se partager entre Airbus et Boeing sur les options et droits d'achat.

Toujours Boeing malgré les difficultés

La très mauvaise passe que traverse Boeing, problèmes systémiques en matière de qualité industrielle et retards dans le programme de certification des 737 MAX 7 et 737 MAX 10, n'ont pas empêché American Airlines de transformer une partie de commandes précédentes de 30 737 MAX 8 en 737 MAX 10 sur le total des 85 Boeing 737 MAX 10 annoncés. D'autant que la compagnie aérienne rappelle par la même occasion qu'elle est déjà cliente de l'Airbus A321XLR, variante long-courrier de l'A321neo, et qu'elle attend toujours la livraison de ses premiers exemplaires en 2024. Elle rappelle même qu'elle a prévu d'installer à bord de ses A321XLR les mêmes fauteuils-couchettes "Flagship Suite" dont sera équipée la classe Affaires de ses Boeing 787-9 aussi programmés pour arriver en 2024.

Avions Embraer pour le réseau régional

D'ores et déjà gros opérateur d'avions régionaux Embraer, soit en propre, soit par le biais de compagnies aériennes régionales franchisées, American Airlines poursuit donc le renouvellement du parc avec la sortie des derniers jets de 50 places : Bombardier CRJ200 et Embraer 145 qui étaient encore près de 100 en service à fin 2023. Et sans inclure ceux qui sont toujours immobilisés.