Almaz-Antey présente son drone anti-drone

Dévoilé au salon MAKS

Almaz-Antey présente au salon MAKS-2021 son drone « Volk-18 » (Loup-18). Ce drone a été conçu pour l’interception et la destruction des mini- drones adverses. Il peut désigner un objectif ou détecter de manière autonome des objectifs à attaquer. L’opérateur en est alors informé et doit confirmer la neutralisation du drone adverse. Une fois l’objectif confirmé, « Volk » pourrait neutraliser ou détruire le drone adverse de manière autonome. Des tests ont été conduits en février, et de nouveaux essais sont prochainement prévus à Samara. Les tests définitifs par le ministère de la défense russe sont prévus pour avant la fin de l’année.

Caractéristiques

Les caractéristiques dévoilées indiquent que sa taille serait de 60cm x 60 cm x40cm, et son autonomie de vol de 30 minutes. Le drone serait armé de trois lanceurs pour lancer des filets sur le drone adverse pour le contraindre au crash. En cas d’échec, "Volk" pourrait également l’éperonner. Officiellement, cet UAV a été conçu pour équiper les aéroports civils. Mais son usage pourrait tout aussi bien être militaire. Il est doté d'un senseur optique EO/IR donc totalement passif.

RQ-11B Raven et RQ-7 Shadow dans le collimateur

Dans une interview parue le 19 juillet, l’adjoint du directeur de Almaz-Antey Dmitry Savitsky indique que « la mise au point (De Volk-18, NDA) est menée dans le cadre des travaux sur les systèmes de détection des drones ROSC-1 ou RLK-MTc ». RLK-Mtc a été conçu pour la détection des drones de petite taille. Le système ROSC-1 – qui sera prochainement testé- est surtout dédié aux mini-drones militaires principalement les drones de type RQ-11B qu'affectionnent les forces spéciales, mais aussi les RQ-7 Shadow, ou encore les drones civils équipés de bombes artisanales de type DJI Phantom.