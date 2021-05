Allemagne-Pologne : Une police du ciel commune

Droit de passage simplifié

Le 12 mai 2021 à Varsovie, les ministres allemand et polonais de la Défense ont signé un accord permettant aux chasseurs des deux pays de franchir leurs frontières respectives dans le cadre des mesures QRA (Quick Reaction Alert). Cette fiche de route prévoit que si nécessaire, les chasseurs polonais pourront intercepter une menace dans le ciel allemand et réciproquement, avec un droit de poursuite et de passage automatiquement accordé. Ce soutien commun aux opérations de police du ciel pourrait ouvrir la voie à une protection commune et centralisée (systèmes radars, C2) des espaces aériens Germano-Polonais.

Espace aérien combiné

L’OTAN s’est de son côté réjouie de cette mesure, arguant que "cela protège non seulement nos propres populations, mais c’est finalement bon pour tous les pays partenaires." L’Alliance Atlantique souhaiterait en effet généraliser cette mesure de « bon sens » en déployant un espace aérien combiné à l’échelle européenne.

Appui de l'Otan

Cet accord s’intégrera dans les mesures Otaniennes pour la protection du ciel de l’Alliance et des pays partenaires, mesures qui comprennent déjà de nombreuses missions aériennes permanentes comme en Islande, Slovénie, Albanie, Bulgarie, Roumanie, aux Benelux et dans les Etats Baltes. Dans le détail de cette coopération à haut niveau, sont concernés les chasseurs Eurofighter Typhoon de la Luftwaffe et les F-16 C/D 52CF et Mig-29 A/UB/G/GT de la Sily Powietrzne.