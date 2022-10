Allemagne: le corps d'un homme retrouvé dans le train d’atterrissage d’un avion en provenance d’Iran

Découverte du cadavre lors des travaux de maintenance

La découverte du corps a eu lieu le 27 octobre 2022, à l’arrivée de l’Airbus A340-300 (immatriculé D-AIGW) de la compagnie nationale allemande Lufthansa ayant opéré entre l’aéroport de Téhéran-Imam Khomeini et sa base à Francfort. Le corps sans vie a été trouvé lors de travaux de maintenance, a précisé un porte-parole de la police régionale de Hesse, dans l'ouest de l'Allemagne. L'homme aurait été retrouvé uniquement 4h après la maintenance de routine. Une canette d'oxygène avec un masque se trouvait à côté du corps, a précisé la police, qui n'avait pas à ce stade plus d'informations sur l'identité et les circonstances du drame. Une enquête a été ouverte, l’A340 étant remis en service. Lufthansa a annulé le vol suivant vers Téhéran, mais était de retour dans la capitale iranienne dimanche.

Grande vagues de manifestations en Iran

Cette macabre découverte intervient à un moment où l'Iran est en proie à une grande vague de manifestations violemment réprimées, qui a déjà fait des dizaines de morts et des centaines d'arrestations. Les protestations ont été déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, trois jours après son arrestation à Téhéran pour avoir, selon la police des moeurs, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes.