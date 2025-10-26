Alice Rufo va réunir vendredi les directeurs de musées du Minarm

Au ministère des Armées, pas de temps mort. A peine nommée, la ministre déléguée, Alice Rufo, a accompagné la ministre des Armées, Catherine Vautrin à Bruxelles, et se retrouve immergée dans tous les dossiers, y compris ceux qu'on attendait pas forcément : la sécurité des musées du Minarm.

Le vol du Louvre a déclenché en cascade une réunion technique des directeurs des trois musées du Minarm, vendredi dernier : étaient présents les directeurs du musée de l'Arme (Invalides), de la Marine (Trocadéro) et du Bourget (dirigée par Anne-Catherine Robert-Hauglustaine et présidé par le général Thierry Caspar Fille-Lambie, (cf son portrait dans le numéro d'Air&Cosmos en cours). « Je les rencontrerai personnellement ce vendredi », a déclaré Agnès Rufo à Air et Cosmos, lors de sa visite au musée de la marine de Toulon (dont elle est originaire), ce 26 octobre.

Pour ces écrins du patrimoine français, l'enjeu est à la fois dans le renforcement -si besoin- de la sécurité des sites à tous les niveaux -incendie, sécurité physique des objets conservés- déjà particulièrement relevée.

Le Bourget a un critère supplémentaire car c'est aussi un aéroport avec des mesures propres à ce genre de sites et qu'on ne détaillera pas (mais déjà une brigade de gendarmerie des transports aériens). De plus, en tant qu' établissement recevant du public, et en ambiance Sentinelle depuis des années, Le Bourget bénéficie, nativement, de mesures relevées.

Mais tout est doit être considéré : le délégué au patrimoine de l'armée de terre (DELPAT) sera aussi de la partie car le périmètre considéré couvre aussi les musées d'armes (comme celui de l'ALAT à Dax). Le patrimoine est parfois conservé en exemplaire unique, et toute perte (incendie, vol) serait une perte sèche et, reconnaît Alice Rufo, inestimable, pour des objets « qui n'ont pas de prix » ou sont en fait, « hors valeur » reconnaît un membre de sa suite à Toulon. « Il faut mettre en réseau » les expertises sur la sécurité des musées a aussi évoqué Alice Rufo.

Pistes de financement alternatifs

La ministre déléguée veut aussi travailler les pistes de financement alternatif comme le mécénat. « C'est ce que je compte développer, j'en parlais vendredi avec mon équipe", a confirmé Alice Rufo en réponse à une question d'Air et Cosmos. "La question de la mémoire suscite beaucoup d'intérêt et d'attention, le mécénat est un chantier immense. La ministre des armées Catherine Vautrin attache comme moi une grande importance à la transmission de la mémoire. Si la résilience de la société a un objet, c'est quand même de faire le lien entre la mémoire et la jeunesse, se souvenir de ce qui s'est passé dans le territoire, des histoires individuelles, incarnées, parler à la jeunesse fait partie de la résilience de la nation ».

Lundi, Alice Rufo reviendra à des sujets qu'elle maîtrise encore bien mieux, en visitant la Marine et notamment la frégate Provence, et un centre opératif. « Les menaces sont à 360° » a-t-elle sobrement résumé, des « menaces directes, des trafics, mais aussi les conséquences du changement climatique ». Air et Cosmos lui a demandé le périmètre exacte de son portefeuille : sans surprise, comme ministre déléguée, elle traitera « les sujets que la ministre des armées me confiera ».

Un agenda déjà bien chargé

Il suffit juste de lire son agenda des jours passés pour en mesure l'extrême diversité : après un sommet de l'OTAN à Bruxelles, elle a notamment visité une maison Athos (accueil des blessés) à Bordeaux. Le même jour, elle découvrait le spectre large de la collecte du renseignement assuré par le 13e régiment de dragons parachutistes.

Des réalités qui confirment bien qu'Alice Rufo forme en fait avec sa ministre un vrai tandem, et qu'il faudra très précisément suivre cette femme de 45 ans que rien ne semble rebuter depuis 20 ans.

Les spécialistes des affaires publiques vont devoir, du coup, bûcher le potentiel de cette ministre que presque personne n'attendait, et qui est manifestement appelée à compter.