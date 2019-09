Airbus pousse en Malaisie

Airbus soigne la Malaisie. Et pour cause, gros client d'Airbus Helicopters et d'Airbus Avions Militaires, le pays a aussi beaucoup investi dans les avions de ligne du constructeur européen. AirAsia X est même devenue le dixième client de l'Airbus A321XLR avec une commande de 30 exemplaires et s'affirme pour l'instant comme le plus gros client de l'A330neo avec désormais 78 exemplaires grâce aux 12 exemplaires supplémentaires également commandés. Une commande, d'un montant évalué à 5 Md$, prix catalogue, qui permet à l'A330neo d'atteindre les 260 ventes et à l'A321XLR de frôler les 250. Avec ce nouveau contrat, Airbus aura vendu pas moins de 622 avions au groupe AirAsia, tous modèles confondus. D'où la présence de Guillaume Faury, président d'Airbus, à Kuala Lumpur, pour la signature du contrat et renforcer les coopérations industrielles qui existent déjà avec le secteur aérospatial malaisien.

Outre l'extension du site MRO de Sepang Aircraft Engineering, désormais filiale à 100 % d'Airbus, avec la construction d'un nouveau hangar; le constructeur européen va travailler avec les acteurs aéronautiques locaux pour identifier et développer les projets en matière de technologies numériques dans le cadre d'une démarche baptisée "Airbus Malaysia Digital Initiative". Autre domaine d'action : un coup de pouce supplémentaire au Centre d'innovation de la Malaisie aérospatiale avec la nomination d'un directeur technique et des financements supplémentaires pour des projets conjoints en matière de R&D et notamment dans les biocarburants.