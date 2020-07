Airbus positionne le H145M en Australie

Project LAND 2097 Phase 4.

Airbus a annoncé le 10 juillet avoir formé un consortium avec 20 partenaires australiens dans le but de pouvoir positionner son hélicoptère militaire H145M en Australie. Ensemble, ils forment la Team Nightjar et entendent répondre aux besoins exprimés dans le projet Land 2097 Phase 4, visant à doter les forces spéciales australiennes d'une flotte d'hélicoptères multi-rôles de classe 4 tonnes.



Team Nightjar.

Parmi les membres de ce consortium, outre Airbus Helicopters, figurent, entre autres, Safran Helicopter Engines Australia, QinietiQ Australia, Microflite, Kratos Australia, Cyborg Dynamics... L'équipe regroupe donc à la fois industriels et académiques. L'implication de l'industrie australienne dans l'offre d'Airbus permet dès lors d'assurer des retours industriels directement dans le pays et de créer des emplois localement, de quoi séduire le ministère de la défense australien.



Compatibilité.

Par ailleurs Airbus Helicopters met également en avant la compatibilité de son H145M avec les appareils d'ores et déjà en service en Australie et employés par les forces spéciales. « L'appareil bimoteur léger est une option éprouvée sur le plan opérationnel, abordable et à faible risque pour l'Australie, complétant le MRH90 Taipan par une mobilité et une connaissance situationnelle améliorées pour les opérations spéciales. En raison de sa taille compacte, le H145M sera optimisé pour les opérations en terrain urbain dense et sera rapidement déployable via un C-17A Globemaster », explique ainsi l'industriel.