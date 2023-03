Airbus participe au lancement des vols d'essai du projet HERON

De ALBATROSS à HERON : l'Europe à la pointe de l'innovation

HERON est une suite élargie du programme SESAR de deux ans connu sous le nom d'ALBATROSS, qui a réalisé une série d'essais en direct porte à porte à travers l'Europe pour des vols économes en carburant. ALBATROSS a rassemblé des innovations telles que l'optimisation des opérations de vol depuis la montée en altitude jusqu'à la descente pour l'atterrissage, suivie d'une assistance hybride pour les mouvements de l'avion au sol.

Airbus propose une solution de roulage hybride

Avec HERON, l'objectif est de poursuivre le déploiement de solutions déjà matures en tant qu'étapes contribuant à la réalisation de l'objectif de l'industrie du transport aérien de "zéro émission nette de carbone d'ici 2050", tel que fixé par l'IATA, l'ATAG et l'OACI.

L'un des axes de HERON est la gestion des opérations au sol des aéronefs économes en carburant. Il s'agira notamment de faire rouler les avions sans utiliser les moteurs pour donner de l'élan et d'optimiser les mouvements des avions dans les aéroports en évitant les temps d'attente inutiles sur les voies de circulation et les aires de stationnement. Il comprendra la démonstration de la gestion de l'aire de trafic verte, qui utilise des capteurs et l'intelligence artificielle pour un traitement plus prévisible et plus efficace des aéronefs pendant les escales dans les aéroports.

Un autre groupe de travail verra la mise en œuvre de profils de descente plus fluides et plus continus lorsque les avions approchent de leur destination, ce qui impliquera des vols vers les aéroports de Bruxelles, Istanbul, Varsovie, Calvi et Saint-Nazaire.Le rôle de chef de file d'Airbus dans le programme HERON souligne l'engagement général de l'entreprise à appliquer l'innovation et à utiliser ses ressources pour réduire davantage l'impact de l'aviation sur l'environnement.