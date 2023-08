Airbus ouvre un nouveau hangar d'installation d'équipement pour l'A321XLR

Le nouveau hangar d'installation d'équipement abrite une surface de production de 9 600 m2. Tous les composants des fuselages arrière des avions A321XLR, également construits à Hambourg, seront installés et montés dans ce hangar. Il bénéficie des technologies les plus modernes pour les opérations et la fabrication et offre un environnement de travail efficace et ergonomique. De plus, un système photovoltaïque de 3 000 m2 sur le toit alimente le hangar en électricité, faisant de cet investissement une étape clé vers une aviation neutre en carbone.

L'A321XLR offre plus d'autonomie, moins d'émissions et un meilleur confort.

L'A321XLR est la prochaine évolution de l'A320neo. Ce modèle répond à une demande de plus en plus forte du marché pour plus d'autonomie et de capacité de charge, ce qui procure une valeur ajoutée pour les compagnies aériennes. L'A321XLR promet une portée sans précédent de jusqu'à 4 700 nm, soit 15% de plus que l'A321LR. En termes d'émissions, cet avion consomme 30% moins de carburant par siège que les avions concurrents de la génération précédente, et produit moins de NOx et de bruit. La cabine Airspace du A321XLR offrira la meilleure expérience de voyage possible.