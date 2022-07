Airbus met un pied au Pentagone avec sa plateforme satellite ArrOW

Une plateforme éprouvée

Standardisée et adaptable, la plateforme ArrOW d’Airbus Defence and Space a été développée à l’origine pour équiper la constellation OneWeb (aujourd’hui indo-britannique) dédiée à l’internet global.

Dans ce cadre, ce sont 428 plateformes de 150 kg (désormais produites en Floride), qui ont été déployées sur orbite polaire à l’aide de lanceurs Soyouz, entre février 2019 et février dernier – en mars, la Russie a décidé de suspendre sa coopération avec les partenaires européens.

Retenue par Northrop Grumman

Dans une version accueillant une charge utile comprise entre 300 à 500 kg, la plateforme ArrOW a été choisie par l’industriel américain Northrop Grumman pour équiper les satellites de la constellation prototype Transport Layer, actuellement développée pour la SDA (Space Development Agency), l’Agence américaine de développement spatial, dont le siège se trouve au sein du Pentagone, à Arlington (Virginie).

Dans le cadre de la Tranche 1 (T1TL), ce sont 42 plateformes qui doivent être fournies par Airbus U.S. Space & Defense, Inc. (également basée à Arlington), mais aussi des services d'assemblage, d'intégration et de test (AIT), de lancement et de soutien à la mise en service de satellites.

Programme de sécurité nationale

Pour Northrop Grumman, la constellation de satellites maillés T1TL « fournira un transport de données résilient, à faible latence et à haut volume, pour soutenir les missions militaires américaines dans le monde entier. Elle servira d'élément essentiel pour le contrôle du commandement du domaine commun ».