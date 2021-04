Airbus maintient les hausses de cadence annoncées sur les moyen-courriers

Un chiffre d'affaires toujours orienté à la baisse

"Les résultats d'Airbus au premier trimestre 2021 montrent que la crise que traverse le secteur n'est toujours pas finie et que les marchés restent incertains", commente Guillaume Faury, président du groupe européen, lors de la publication des résultats du groupe Airbus. Si la situation financière reste saine avec 5,6 Md$ de trésorerie immédiatement disponible (+ 29 %) et un résultat d'exploitation "ajusté" qui s'arrondit de plus de 400 M€ à 694 M€ par rapport au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires est toujours globalement orienté à la baisse avec un recul de 2 % pour s'établir à 10,46 Md€.

Airbus avions commerciaux en recul de 4 %

Malgré des livraisons stables, 125 au premier trimestre 2021 contre 122 au premier trimestre 2020, Airbus avions commerciaux voit son chiffre d'affaires reculer à nouveau de 4 % pour s'établir à 7,27 Md€, en raison de la chute logique des activités de services liées à l'exploitation des flottes. Un chiffre d'affaires à replacer dans la perspective du premier trimestre 2019 et durant lequel Airbus avions commerciaux avait engrangé 9,7 Md€. Il manque toujours 2,4 Md€. Seul Airbus Defence and Space a réussi à maintenir une activité stable avec un chiffre d'affaires à 2,11 Md€. Au final, le chiffre d'affaires total du groupe est toujours inférieur de 16,7 % à celui réalisé au premier trimestre 2019 (12,55 M€)

Augmentation des cadences sur moyen-courriers

La nouvelle vague d'épidémie de Covid-19 en Inde contraint Airbus à se montrer prudent pour les mois à venir. "Nous manquons de prévisibilité", souligne le président du Groupe Airbus qui poursuit : "dans ce contexte nous devons démontrer notre résilience". Pour autant, Guillaume Faury maintient les augmentations de cadences annoncées sur la famille moyen-courriers à partir des "troisième et quatrième trimestres" de l'année 2021.