Airbus livre un H145 à l'Allemagne

Le 10 décembre, Airbus a annoncé avoir livré à l'Allemagne, et plus précisément au bureau fédéral de la Bundeswehr chargé des équipements, des technologies de l'information et du soutien, un premier hélicoptère H145. Une livraison qui a eu lieu plusieurs mois en avance par rapport à la date initialement prévue et qui sera suivie par six autres voilures tournantes. Le dernier appareil devrait ainsi être livré début 2021.

Les sept hélicoptères doivent venir remplacer les hélicoptères Bell UH-1D mis en œuvre pour la conduite de missions de recherche et sauvetage. Pour cela ils sont notamment dotés de caméras, de projecteurs, d'un ensemble d'équipements médicaux, d'un treuil... « La Bundeswehr est également responsable des opérations SAR dans le cas d'un accident aérien survenant sur le territoire allemand. Pour cela, une flotte d'hélicoptères de recherche et sauvetage reste en alerte. Ces appareils peuvent également être employés lors de catastrophes naturelles », rapporte Airbus.

L'arrivée des H145 en Allemagne permettra ainsi de moderniser la flotte actuelle. En effet, l'arrivée du premier UH-1D remonte aux années 70.