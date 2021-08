Airbus livre 344 avions sur le premier semestre 2021

Livraisons Airbus : de 245 à 344

Airbus a livré 344 avions au premier semestre 2021 contre 245 sur la même période de 2020, soit 100 de plus d'une année sur l'autre. La tendance à la reprise observée depuis le début de cette année se confirme donc. Néanmoins, il manque toujours 100 livraisons à l'appel par rapport au premier semestre 2019 (458 unités). Il faut remonter au premier semestre 2013 pour retrouver un nombre de livraisons similaire (347). La demande continue de porter les moyen-courriers Airbus avec 303 livraisons contre 217 au premier semestre 2020.

Plus de gros-porteurs A330 et A350

Néanmoins, le segment des gros-porteurs relève un peu la tête avec 7 Airbus A330 livrés dont six A330neo (un A330-800 et cinq A330-900) et 32 A350. Au premier semestre 2020, Airbus n'avait livré que 28 A330 et A350. Et s'ajoutent au premier semestre 2021 deux A380. Il ne reste plus que trois exemplaires à livrer.

Objectif : 600 livraisons en 2021

Airbus était initialement parti sur un objectif de livraisons en nombre similaire à celui de 2020 (566) avant de remonter un peu ses prévisions (588). Le constructeur devrait réaliser 600 livraisons sur l'ensemble de l'année 2021 et même les dépasser selon certains observateurs qui tablent sur une fourchette de 610 à 620.