Airbus : Le constructeur aéronautique développe des solutions vertes

Airbus s’engage à développer une navigation aérienne écoresponsable

Airbus a pris conscience des enjeux climatiques des prochaines années, le constructeur européen a pour ambition de réduire drastiquement ses émissions de CO2 de ses avions. La co-entreprise entre General Electric, Safran Aircraft Engines et Airbus espère atteindre plusieurs objectifs qui peuvent contribuer à rendre les moteurs et les avions plus éco-responsables. Elles ont développé un moteur beaucoup moins énergivore réduisant les émissions de CO2, le moteur open fan qui pourrait bien aboutir à des économies de carburant de l'ordre de 20 %. Ce réacteur moteur devrait rentrer en service pour 2025-2030.

Un moteur très écologique

La technologie sera installée sur l'avion phare A380 d’Airbus, au cours de la seconde moitié de la décennie, dans le cadre d'une campagne d'essais menée au centre d'essais en vol de l'avionneur européen à Toulouse. L'A380 en question sera équipé d'un moteur à soufflante ouverte sous l'une des ailes et sera équipé d'un gros porteur spécialement configuré et instrumenté. Développée par l’avionneur et CFM, cette nouveauté à ventilateur ouvert permet d'économiser 20 % de carburant. Elle réduit également les émissions de CO2 jusqu'à 20 %. Le bruit de fond dans la cabine est également plus silencieux. Ce nouveau réacteur devrait fonctionner uniquement avec de l’hydrogène ou des biocarburants.