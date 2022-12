Airbus: l'objectif de livraison de 700 avions pour 2022 n'a pas été atteint

L'objectif de 700 livraisons d'avions commerciaux en 2022 est hors portée

Sur la base de ses livraisons de 68 avions commerciaux en novembre et de l'environnement opérationnel complexe, Airbus SE considère que son objectif d'atteindre " environ 700 " livraisons d'avions commerciaux en 2022 est désormais hors de portée. Le chiffre final ne devrait pas être sensiblement inférieur à l'objectif d'environ 700 " livraisons. Airbus reste déterminé à fournir ses orientations financières telles qu'elles ont été fournies lors des résultats de neuf mois de 2022 ce qui signifie que les orientations pour l'EBIT ajusté et le flux de trésorerie disponible avant M&A et financement des clients restent inchangées.

Pour tenir compte du fait que cet environnement complexe persistera plus longtemps que prévu, Airbus ajustera la vitesse de montée en cadence de la famille A320 au taux 65 pour 2023 et 2024. Airbus maintient l'objectif d'atteindre le taux 75 au milieu de la décennie.

Les commandes et livraisons d'avions commerciaux d'Airbus pour l'année 2022 complète seront divulguées après audit le 10 janvier 2023. Les résultats de l'année complète seront divulgués le 16 février 2023. En novembre 2022, Airbus a également enregistré 29 nouvelles commandes et 14 annulations portant le carnet de commandes à 7 344 appareils.