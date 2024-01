Airbus Helicopters investit dans les drones militaires

Aerovel va rejoindre la famille Airbus ...

Airbus Helicopters et Aerovel ont signé un accord portant sur l'acquisition d'Aerovel et de son système aérien sans pilote (UAS), Flexrotor, dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer son portefeuille de solutions tactiques sans pilote. Le Flexrotor est un petit système aérien tactique sans pilote conçu pour les missions de renseignement, de surveillance, d'acquisition de cibles et de reconnaissance (ISTAR) en mer et sur terre. "Cette acquisition stratégique s'inscrit dans notre volonté d'élargir notre offre de systèmes aériens sans pilote[...]. L'expertise d'Aerovel en matière de technologie de vol autonome viendra sans aucun doute compléter notre développement UAS avec le VSR700, ainsi que le travail que nous avons effectué pour développer l'interopérabilité", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.

...Avec le Flexrotor...

Le Flexrotor, un avion sans pilote moderne à décollage et atterrissage verticaux (ADAV ou VTOL en anglais) d'une masse de lancement maximale de 25 kg, a été conçu pour des missions ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance soit [Missions de] reconnaissance et de collecte de renseignements) de plus de 12 à 14 heures dans une configuration opérationnelle typique. Il peut intégrer différents types de charges utiles, notamment un système électro-optique et des capteurs avancés, afin de répondre aux besoins uniques des clients en matière de missions. Pouvant être lancé et récupéré de manière autonome à partir de la terre ou de la mer et ne nécessitant qu'une zone de 12 pieds sur 12 pieds (soit 30,4 x 30,4 m) pour le lancement et la récupération, le Flexrotor est idéal pour les missions expéditionnaires nécessitant un encombrement minimal.

...Destiné aux opérations dans des environnements difficiles

Grâce au soutien du ministère américain de la défense (DoD) et au déploiement sous contrat dans le cadre de divers exercices de sécurité maritime, le Flexrotor est un multiplicateur de force éprouvé pour les opérations menées dans des environnements difficiles, à haut risque et dépourvus de GPS. Le Flexrotor peut également être utilisé pour des missions parapubliques telles que la surveillance des incendies de forêt (fournissant aux pompiers des images critiques de jour comme de nuit) et la navigation dans les glaces (aidant à guider les navires de guerre à travers les glaces de l'océan Arctique).

Une entreprise américaine

Aerovel, dont le siège se trouve à Bingen, dans l'État de Washington, restera une entreprise américaine et poursuivra sa collaboration avec le ministère américain de la défense dans le cadre de l'accord spécial de sécurité (SSA) d'Airbus. L'acquisition a été approuvée par les organes compétents des deux sociétés. Elle reste soumise aux approbations réglementaires, ainsi qu'à d'autres conditions habituelles. La clôture de la transaction est prévue pour 2024.