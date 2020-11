Airbus Helicopters commence à livrer ses H135 chinois

Une commande 100 Airbus Helicopters H135

D'ici la fin de cette année, sept Airbus Helicopters H135 entièrement assemblés sur le site de Qingdao en Chine devraient être livrés à leurs clients chinois. La chaîne d'assemblage de Qingdao est le fruit de l'accord-cadre annoncé en octobre 2015 par Airbus et transformé en juin 2016 par le consortium chinois qui réunit notamment la centrale d'achat chinoise d'aéronefs, la China Aviation Supplies Holding Co. (CAS) et l'industriel Qingdao United General Aviation Industrial Development Co. En échange d'une commande de 100 Airbus Helicopters H135, les appareils sont assemblés en Chine dans un site implanté dans la zone de développement industriel Hi-Tech Jimo à Qingdao dans la province du Shandong dans l'est de la Chine. L'accord-cadre prévoit que les cinq premiers H135 soient assemblés à Donauwörth, en attendant que le site chinois soit opérationnel. Ce qui fut chose faite en avril 2019.

Une capacité de 18 H135 par an

La FAL aura une capacité de production initiale de 18 H135 par an avec une montée en puissance progressive qui a été perturbée par la pandémie de covid-19 avec une reprise de la production qui s'est faite au mois d'avril dernier. Autre signe de l'impact de la crise : la chute du nombre d'heures de vol réalisées par les clients chinois d'Airbus Helicopters, tous modèles confondus, en janvier et février avant un début de reprise en mars dernier et un retour à la normale sur le deuxième trimestre 2020. Au final, le nombre d'heures de vol réalisées sur l'ensemble de 2020 devrait être inférieur de 5 à 10 % par rapport à la même période de 2019. L'usine de Qingdao prévoit de livrer 11 H135 sur l'ensemble de l'année 2021.