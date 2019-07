Airbus Helicopters acquiert son distributeur italien Aersud Elicotteri

Airbus Helicopters vient de racheter son distributeur italien Aersud Elicotteri, basé dans le nord de la péninsule, à proximité de la ville de Vérone. L'entreprise a aidé Airbus Helicopters à gagner des parts de marché en Italie, le fief de Leonardo, notamment dans les segments du travail aérien, de l'aviation d'affaires et des services médicaux d'urgence, grâce au monomoteur H125 et au bimoteur H145 qui "sont particulièrement adaptés aux zones montagneuses du pays". "Avec plus de 250 hélicoptères en service et plus de 90 opérateurs, l'Italie représente un marché important pour Airbus Helicopters que nous entendons bien consolider", a indiqué à cette occasion Bruno Even, président de l'hélicoptériste européen. Aersud Elicotteri sera entièrement intégré au réseau mondial de centres de service d'Airbus Helicopters.