Airbus fusionne ses activités avions de combat pour renforcer sa division Défense et Espace

Airbus annonce une fusion stratégique majeure

Airbus s'apprête à annoncer une initiative stratégique majeure visant à fusionner ses activités avions de combat au sein de sa division Défense et Espace. Selon des sources syndicales, cette fusion consolidera l'activité Systèmes militaires aériens puisque la part d'Airbus dans le programme Eurofighter et l'activité en charge du projet franco-germano-espagnol SCAF/FCAS seront regroupées.

Une réorganisation baptisée ATOM

Ce regroupement s'inscrit dans le cadre d'une restructuration plus vaste de la division Défense et Espace et qui porte le nom ATOM et sur laquelle a travaillé le président d'Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn. Objectif : resserrer son organigramme autour de trois grandes divisions afin de donner plus d'autonomie et améliorer la compétitivité des offres de l'industriel. Un porte-parole d'Airbus a indiqué que les détails de cette fusion des activités avions de combat étaient actuellement en discussion avec les partenaires sociaux. "Cette transformation engendrera des ajustements organisationnels, mettant un accent particulier sur la gouvernance, les processus et les méthodes de travail".

Le portefeuille de l'activité Systèmes militaires aériens

L'activité Systèmes militaires aériens, dirigée par Jean-Brice Dumont, englobe également les avions de transport A400M et C295, le programme de ravitaillement en vol MRTT, ainsi que les drones, dont l'Eurodrone. En outre, Airbus collabore avec Dassault Aviation sur le projet FCAS/SCAF, pour lequel un accord de développement d'un démonstrateur a été conclu en décembre dernier, sous la responsabilité de Bruno Fichefeux.



