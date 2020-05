Airbus fera les comsats de l'Union européenne

Théâtres d'opérations extérieures

Airbus Defence and Space assurera les communications par satellites pour les missions militaires et civiles de l’Union européenne et de ses Etats membres pendant quatre ans. Le contrat, attribué par l'Agence européenne de défense, est d'un montant estimé à plusieurs de dizaine de millions d’euros. Dénommé « EU SatCom Market », le contrat comprend la fourniture de communication par satellites (en bandes de fréquence C, Ku, Ka et L), la vente et la location de terminaux ainsi que la fourniture de solutions « clé en main » notamment sur les théâtres d’opérations extérieures. Pour ce contrat, Airbus Defence and Space s’est associé à Marlink pour la fourniture de certains de ces terminaux et de certains services en bandes L et Ku.

20 ministères de la Défense européens

Le contrat « EU SatCom Market » permet aux Etats membres de l’Union européenne de centraliser leurs besoins de communications par satellites, et d’obtenir de façon coordonnée un accès plus économique et performant à ces services. Les trente deux membres du projet « EU SatCom Market », qui comptent vingt ministères de la Défense européens, ont ainsi aujourd’hui la possibilité de s’équiper rapidement et efficacement de solutions et de services satellitaires, via l’AED qui fournit ce type de services depuis 2012.

Déployables partout dans le monde

Ces solutions de communication par satellites peuvent être déployées partout dans le monde. En particulier, elles jouent un rôle primordial dans le cadre de missions européennes civiles et militaires de maintien de la paix et de la sécurité, ou de développement et coopération technico-économique. Elles sont également mis en œuvre avec succès depuis plusieurs années pour plusieurs forces armées de pays membres de l’UE.