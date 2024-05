Airbus essaime ses Tech Hub

Troisième Tech Hub à Tokyo après Singapour et Leiden

Airbus a profité du Salon Viva Tech pour annoncer la création de son troisième Tech Hub et cette fois au Japon. Coordonné depuis Tokyo, ce centre se concentrera sur trois domaines de recherche clés : le développement de nouveaux matériaux, la décarbonation et la robotique ainsi que l’automatisation. L'initiative est soutenue par les gouvernements japonais et français, via l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) pour le premier et la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) pour le second. Comme l'a rappelé Sabine Klauke, directrice technique d'Airbus, le Japon est considéré "comme un pays clé pour les partenariats futurs".

La décarbonation mais pas que

La décarbonation est le fil conducteur de ces Tech Hubs qui visent à favoriser les coopérations entre des équipes de recherche et technologie d'Airbus, des communautés locales de recherche du pays impliqué et des structures d'enseignement et de formation. La décarbonation mais pas que puisque le Tech Hub de Singapour se concentrera aussi sur le MRO et la gestion du trafic aérien et gestion du trafic aérien sans pilote. A Leiden, aux Pays-Bas, c'est le projet Hyperion et la "Cabine passagers du futur".

Les Pays-Bas très actifs

Mis à part l'EDB qui est un des outils d'investissements de l'Etat singapourien, pas d'autres structures même de recherche et technologie impliquées officiellement pour l'instant. Du côté des Pays-Bas, outre le ministère des Affaires économiques et du Changement climatique, sont mobilisées la KLM et la filière aérospatiale néerlandaise ainsi que la très talentueuse Université de Delft.