Airbus enregistre une commande de Qantas

Airbus, le géant européen de l'aéronautique, a annoncé avoir reçu une nouvelle commande de la compagnie aérienne australienne Qantas. Il s'agit d'une demande supplémentaire pour neuf avions de type A220-300, une nouvelle qui renforce la position d'Airbus dans le marché aérien mondial et souligne la confiance croissante dans son modèle A220. Qantas est une compagnie de premier plan, avec une solide réputation d'innovation et de service à la clientèle, et cette nouvelle commande renforce son engagement à moderniser sa flotte avec des avions plus écoénergétiques et performants.

Le choix du modèle A220-300 : Un atout pour la modernisation de la flotte de Qantas

Le choix du modèle A220-300 par Qantas n'est pas fortuit. Cet avion monocouloir est l'un des plus avancés de la gamme Airbus, combinant performance, confort et efficacité énergétique. Il offre une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport aux générations précédentes d'avions, tout en offrant une capacité de sièges comparable. Cette commande supplémentaire de Qantas s'inscrit dans la stratégie plus large de la compagnie de moderniser sa flotte et de s'orienter vers des options plus durables et écoénergétiques. En effet, la compagnie a mis en place des initiatives pour réduire ses émissions de CO2 et a comme objectif de réaliser la neutralité carbone d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, Qantas investit dans les carburants d'aviation durables et les technologies plus efficaces en matière de carburant, comme en témoigne cette commande.