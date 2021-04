Airbus DS : Nouveau contrat pour l'A330 MRTT

Un contrat de 6 G$

L’A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) d’Airbus Defence and Space vient d'être sélectionné par le gouvernement Canadien dans le cadre du programme STTC (Strategic Tanker Transport Capability). Le STTC vise le remplacement des 4 CC-150 (A310s) en service depuis 1992 dans l’ARC (Aviation Royale du Canada). L’ARC pourrait commander jusqu’à 6 aéronefs pour un coût estimé de 6 milliards de dollars canadiens (formation, MCO, équipements associés inclus). Le contrat devrait être signé avant 2024 pour une entrée en service dès 2028.

Echec du KC-46

Lors de cet appel d’offre, Boeing présentait son KC-46, version militaire du 767-200. Mais les retards, surcoûts et autres difficultés de conception du remplaçant légitime des KC-135 et KC-10 ont persuadé l’état-major canadien de ne pas sélectionner la firme de Seattle. De son côté, Airbus DS a pu s’appuyer sur son poids social au Canada. En effet, l’entreprise compte plus de 3800 salariés et génère par son activité plus de 23 000 emplois indirects dans un secteur de pointe.

Futur ravitailleur de l’OTAN

L’ARC deviendrait donc le 14ème opérateur de cet appareil, faisant de lui une véritable réussite pour Airbus DS. Néanmoins, il n’a pas encore été détaillé les modifications souhaitées par l’ARC. Ses principales missions seront le transport stratégique du gouvernement canadien, la participation au mission de l’OTAN et du NORAD, l'entraînement des équipages, et l’évacuation sanitaire longue distance.