Airbus DS: Horizon 2030 pour les Tornado allemands

Premier vol du Tornado

La Luftwaffe en collaboration avec Airbus DS a effectué le vol du premier avion de combat Panavia Tornado dont la durée de vie a été prolongée. Ce premier Tornado de série 43 + 42 de la Tactical Air Force Wing 33, s’est envolé des installations d’Airbus à Manching, à la suite d’un processus de modernisation qui portera la durée de vie de la cellule de 6000 à 8000 heures.

85 appareils de combat

Le ministère fédéral de la Défense a confirmé que 85 Tornado devraient rester en service jusqu'à la fin de 2030 grâce à cette prolongation de la vie de la cellule de l’avion. Ce programme allemand d'amélioration de la durée de vie (SLE) des Tornado engage les responsabilités de conception de systèmes d’Airbus et BAE Systems.

Du travail pour Airbus

Pour la prolongation de la vie cellule, Airbus a dû procéder au remplacement de plusieurs pièces structurelles importantes comme par exemple l’élément de liaison entre la partie avant et la partie médiane du fuselage. Pour se faire les équipes de maintenance ont dû reproduire des pièces qui n’existaient plus. Au total, ce sont près de 400 pièces structurelles requises qui ont été fabriquées, puis installées à bord de l’avion. Selon un porte-parole de la Luftwaffe, il aura fallu exécuter près de 2’000 étapes pour démonter et remonter le Tornado. En effet, cette mise à jour cellule implique le démantèlement quasi-complet de l'avion à l'usine d'Airbus Defence and Space à Manching, dans le sud de l'Allemagne. La société d'ingénierie, d'analyse et de test, Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft (IABG) à Ottorbrunn détermine ensuite les pièces qui doivent être remplacées, reconstruites puis réinstallées.