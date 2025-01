Airbus : c'est bien environ 770 livraisons en 2024

C'est bien environ 770 livraisons pour Airbus en 2024

Airbus avait annoncé "environ 770" livraisons en 2024. Le constructeur est donc dans les clous avec 766 livraisons. Cela représente 31 livraisons de plus par rapport à 2023 (735). Après un premier palier à plus de 600 livraisons en 2021 et 2022, Airbus en franchit donc un second à plus de 700 en 2023 et 2024. Le prochain, à plus de 800 livraisons, devrait donc être franchi en 2025 et 2026.

+ 14 % pour l'Airbus A321neo

Sur le segment moyen-courriers, Airbus a livré 75 A220 en 2024 contre 68 en 2023. La famille A320neo progresse de plus de 5 % à 602 unités. Une augmentation tirée par l'A321neo qui fait un bond de 14 % par rapport en 2023. Cette année là, Airbus avait livré 317 A321neo. Ces éléments indiquent que l'essentiel des problèmes de la supply chain s'est porté sur l'A320neo.

L'Airbus A350 en retrait

L'autre appareil affecté par les problèmes de la supply chain, l'Airbus A350, avec 57 livraisons contre 64 en 2023. Par contre, les A330neo sont restés stables avec 32 unités.