Airbus A400M : la Belgique rejoint le club

Sept Airbus A400M pour la Belgique

La Composante air de l'armée belge vient de rejoindre le club des opérateurs de l'Airbus A400M en réceptionnant ce 22 décembre son premier exemplaire d'une commande de sept appareils. L'avion a été remis au client sur la chaîne d'assemblage final de l'A400M à Séville (Espagne) et a ensuite effectué son vol de convoyage vers le 15e Wing de transport aérien à Melsbroek, où l'A400M sera basé. Le MSN106 sera opéré par une unité binationale composée d'un total de huit avions, sept de la Composante air de l'armée belge et un des Forces armées luxembourgeoises. La livraison du deuxième A400M pour la Belgique est programmée pour le début de 2021.

10 livraisons en 2020

Le MSN106 est le dixième Airbus A400M livré depuis le début de l'année. Ce qui réjouit Alberto Gutiérrez, Directeur de Military Aircraft au sein d’Airbus Defence and Space. « Avec la livraison de cet avion, tous les clients de lancement sont désormais équipés de l'A400M. Malgré les défis en raison du Covid-19, nos équipes ont réalisé toutes les 10 livraisons d'avions prévues cette année, ce qui porte la flotte mondiale en opération à 98 avions », a-t-il déclaré. Un avion de transport qui monte de plus en plus en gamme, comme l'illustre le transport récent d'un Griffon de plus de 24 tonnes entre Djibouti et Orléans.

Près de 100 Airbus A400M en flotte

Avec cette première livraison à la Belgique, la flotte mondiale d'Airbus A400M frôle désormais les 100 unités. Entre le 30 novembre et le 22 décembre, Airbus aura donc réussi à livrer cinq A400M puisque le parc en était à 93 exemplaires.