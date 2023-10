Airbus A400M : il sera plus présent dans les outremers promet le général Mille

Montée en puissance des déploiements en outremer des Airbus A400M Atlas

Le chef d’état-major de l’Armée de l’Air et de l’Espace est revenu, face aux députés, sur les déploiements en outremer d’Airbus A400M Atlas dont 23 exemplaires seront en service fin 2024 (avec deux livraisons prévues dans l’année), et « au moins 35 » en 2030. « En fonction du nombre d’avions disponibles, on peut imaginer d’en avoir plus à l’extérieur de l’hexagone, mais pas forcément plus stationnés à l’extérieur de l’hexagone, ce qui pose des problèmes de maintenance, il faut des infrastructures. On aura de plus en plus d’A400M présents dans les outremers : en 2024, 15 jours par mois et demi d’A400M, avec un appareil présent en permanence à partir de 2027. Si on a besoin d’ A400M pour une RESEVAC (évacuation de ressortissants, NDLR), on les fera rentrer. Aller jusqu’à cinq appareils stationnés outremer en permanence, c’est très optimiste, mais qu’on puisse avoir ponctuellement cinq A400M en outremer, cela pourra arriver, quand on envoie Pégase, on en a 4 entre Polynésie et Nouvelle-Calédonie ».

Gains de potentiel du Rafale

Le général Mille s’est aussi félicité des gains de potentiel Rafale, passé de 250 heures par avion et par an à 290, permettant ainsi de prendre en compte (sans totalement les compenser) les ponctions des 24 appareils pour la Grèce et la Croatie (dont le premier a été livré lundi). Selon le CEMAAE, les gains de disponibilité se sont poursuivis dans l’aviation de chasse (+3%), principalement parce que les avions ont bénéficié plus tôt des contrats verticalisés. Par contre les autres appareils (transport et hélicoptères) connaissent un « plateau, voire une légère baisse ». Le CEMAAE observe aussi que « les délais de transition et de montée en puissance des marchés de verticalisation sont trop longs ».

Fragilité sur les hélicoptères

Le chef des aviateurs concède aussi une « fragilité sur les hélicoptères. Notre flotte de Puma atteint bientôt les 50 ans d’âge : entretenir une flotte de 50 ans, c’est forcément compliqué. Nous aurons en 2024 la livraison du premier Caracal du plan de soutien aéronautique (promis à la Guyane, NDLR), et nous récupérerons 16 Caracal (dont les 8 de l’armée de terre, NDLR) pour remplacer 20 Puma (aujourd’hui à Cayenne, Nouméa, Djibouti, Solenzara NDLR) (…) Les hélicoptères sont ceux de nos outremers, souvent le seul moyen de se déplacer sur une partie de ces outremers », a conclu le général Mille.