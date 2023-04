Airbus A400M : deux contrats MCO en négociation par l'OCCAR

Airbus A400M : deux contrats MCO couvrant les cellules et les moteurs

Le directeur de la maintenance aéronautique (DMAé), l’ingénieur général hors classe Marc Howyan, a annoncé ce 20 avril la signature de deux contrats de soutien pour l’A400M entre fin 2023 et début 2024, couvrant les cellules et les moteurs. C’est l’OCCAR qui est à la manœuvre sur ce dossier, qui doit viser à augmenter encore la disponibilité de l’appareil, qui a bien progressé de 9 points entre 2018 et 2022, à 36%. Mais cela demeure encore insuffisant pour une flotte de 21 avions aussi stratégique pour l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Objectif de 40% de disponibilité du Caïman Marine « d’ici deux ans »

La DMAé vise aussi un objectif de 40% de disponibilité du Caïman Marine « d’ici deux ans ». Ce parc connaît une activité réduite depuis plusieurs années, avec actuellement « un peu moins de 30% » de disponibilité, du fait des conséquences de la corrosion, des difficultés sur la poutre repliable, et de l’écheveau industriel lié à ce programme fabriqué en coopération européenne (Leonardo est maître d’œuvre de la version navale). « Airbus Helicopters n’est pas le seul à la manœuvre, rappelle Marc Howyan, la culture de la disponibilité et de l’activité n’est pas la même chez les Italiens et les Néerlandais, qui n’ont pas les mêmes contextes opérationnels et d’emploi ». Le gain de 10 points de disponibilité en deux ans devrait être atteint par une batterie de mesures, dont des procédures de lavage des machines après les vols pour lutter contre la corrosion, avec des livraisons d’équipements dédiés dans l’aéronautique navale « cet été ».

Le point noir de la disponibilité reste le C-130H Hercules

Le point noir de la disponibilité reste le C-130H Hercules, ce que le directeur de la DMAe explique par l'âge de l’avion (entré en service en 1987), qui doit pourtant encore tenir une bonne dizaine d’années, pour les forces spéciales et la DGSE. A 23% en 2022, le parc avait grapillé 4 points de disponibilité en cinq ans, offrant donc en théorie quatre appareils pour les entraînements et les opérations des deux unités. Marc Howyan vise à pouvoir progressivement disposer de cinq appareils, sur une flotte qui sera réduite à 10 appareils (sur les 14 actuels).

MCO : hausse de 40 % des crédits dans la prochaine LPM

Plus de satisfaction, avec encore des marges de progression dans la prochaine LPM (qui connaîtra une hausse de 40% des crédits de MCO) pour le Rafale (+7 points à 60% de disponibilité en 2022, comparé à 2018), le Tigre (+11 points à 40%), les Dauphin/Panther (+7 points à 47%) et le Cougar rénové (+11 points à 35%). Malgré des gains réels (+7 points à 31%), la disponibilité de l’ATL2 reste fragile. A noter également la progression de disponibilité des pods de ciblage, qui a gagné 9 points, à 51%.