Airbus A330neo : le clin d'oeil d'Air Greenland

Airbus A330-200 à A330-800

L'Airbus A330-800 compte un exploitant de plus. Il s'agit d'Air Greenland, compagnie nationale du gouvernement local du Groenland, et qui est en fait plus qu'une compagnie aérienne puisque dans ses activités figurent des missions de recherche et sauvetage. Air Greenland a donc commandé ferme un A330-800 qui viendra remplacer son A330-200 qui sert aux liaisons avec le Danemark ainsi que pour des vols transatlantiques. L'A330-800 et ses moteurs Rolls-Royce Trent sont attendus pour la fin de l'année 2022.

Trois clients déclarés

A fin novembre 2020, l'Airbus A330-800 ne comptait que deux clients officiellement déclarés : Kuwait Airways pour huit exemplaires fermes dont deux livrés et Uganda Airlines pour deux exemplaires. Restaient quatre appareils pour des clients non identifiés. L'un d'entre eux était donc destiné à Air Greeland. Si ce n'est pas le cas, alors les ventes de l'A330-800 passeront à 15 unités, options non incluses. Air Greenland ne précise pas la future capacité de son appareil. Son A330-200 est aménagé pour un total de 278 sièges répartis en deux classes : 30 en classe Affaires et 248 en classe Economique.