Airbus A330-800 : Kuwait Airways prend les deux premiers

Jusqu'à 15 000 km pour l'Airbus A330-800

Kuwait Airways a pris livraison de ses deux premiers Airbus A330-800 d'une commande pour huit exemplaires fermes passée en octobre 2018. Cette version de la famille Airbus A330neo a également été commandée par Uganda Airlines (deux exemplaires avec une livraison qui approche) ainsi que par un ou des clients encore non publiquement annoncés (quatre exemplaires). Propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000, l'A330-800 s'appuie sur les caractéristiques de l'A330-200 avec une distance franchissable poussée à 15 000 km et une capacité dans un aménagement cabine en trois classes de 220 à 260 passagers selon la configuration choisie par les compagnies aériennes.

235 pax pour Kuwait Airways

A titre de comparaison, la fourchette de capacté de l'A330-200 est de 210-250 passagers toujours dans un aménagement trois classes pour une distance franchissable nettement inférieure puisqu'elle est de 13 450 km. Pour ses A330-800, Kuwait Airways a choisi une configuration cabine pour un total de 235 passagers répartis en deux classes : 32 sièges-couchettes pour la classe Affaires et 203 sièges pour la classe Economie. L'A330-800 a été certifié bon pour le service au mois de février dernier au terme d'une campagne d'essais qui avait été lancée par un premier vol réalisé le 6 novembre 2018. Kuwait Airways compte en flotte quinze appareils Airbus : sept A320ceo, trois A320neo et cinq A330ceo.

Cabine Airspace

Comme les Airbus A350, les A330neo bénéficient des innovations apportées par le concept de cabine Airspace introduit lors du lancement des A350 : nouveaux panneaux latéraux, de coffres à bagages plus spacieux, d’un éclairage d’ambiance de dernière génération et des dernières avancées en termes de systèmes de divertissement et de connectivité à bord. L'objectif est de jouer la complémentarité au maximum entre les deux familles de biréacteurs pour donner aux compagnies aériennes la plus grande souplesse d'exploitation possible.