Airbus A321XLR : Iberia réceptionnera le premier en octobre

Tout premier Airbus A321XLR pour Iberia

Iberia sera la première compagnie aérienne à réceptionner l'Airbus A321XLR, version long courrier de l'A321neo. En juin dernier, le transporteur avait programmé ses premiers vols commerciaux pour le mois de novembre prochain sur la ligne Madrid-Boston. La desserte de Washington doit suivre au cours du mois de janvier 2025. Cette mise en service commercial sera précédée de vols de familiarisation "équipages". Une séquence qui renvoie à une première livraison sur le mois d'octobre 2024.

Un aménagement cabine pour 182 passagers

Sur les 14 A321XLR commandés fermes par le groupe IAG, huit sont destinés à Iberia, les six autres à Aer Lingus qui exploite déjà des A321LR dont l'allonge est inférieure mais qui permet de relier l'Irlande à l'Amérique du Nord. Iberia a fait le choix d'un aménagement cabine pour 182 passagers dont 14 en classe Affaires. American Airlines a opté pour une configuration trois classes et Wizz Air pour une classe unique.

Plus de 500 ventes fermes pour l'A321XLR

Depuis le lancement du programme, l'A321XLR a enregistré plus de 500 ventes fermes. La version motorisée avec le CFM Leap a été certifiée en juillet dernier. A ce moment là, onze compagnies aériennes et loueurs avaient d'ores et déjà sélectionné le moteur Leap pour équiper plus de 190 avions A321XLR.