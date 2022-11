Airbus A320: un moteur prend feu au décollage à New Delhi

Dans la soirée du vendredi 28 octobre 2022, l’un des moteurs de l'Airbus A320 a explosé et s’est embrasé sur la piste de l’aéroport international de New Delhi. Le vol était opéré à bord d’un Airbus A320 par la compagnie aérien indienne low cost IndiGo. L'accident n'a pas fait de victimes, les passagers ont été débarqués sains et saufs sans que l’on recense de blessé.

Voir la vidéo ci-dessous: