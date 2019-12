Airbus A220 : Air Canada se prépare à réceptionner son premier

Propulsé par ses moteurs Pratt & Whitney PW1500G, le premier Airbus A220-300 destiné à Air Canada a effectué son premier vol d’essai d'une série qui mènera à la livraison à la compagnie aérienne au début de l'année 2020. Air Canada sera la première en Amérique du Nord à mettre en service cette version de l'Airbus A220. Ce dernier se décline en deux modèles aux capacités passagers différentes mais équipés des mêmes moteurs Pratt & Whitney. Air Canada prévoit d'exploiter les 45 Airbus A220 commandés sur diverses liaisons intérieures au Canada et à destination des États-Unis. La distance franchissable l’A220, équipé de ses moteurs Pratt & Whitney PW1500G, permettra au transporteur de desservir de nouveaux marchés, notamment de Montréal à Seattle et de Toronto à San Jose. La compagnie aérienne a choisi un aménagement bi-classe pour ses appareils : 12 sièges en classe Affaires et 125 en classe Economique.