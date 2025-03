Airbus a livré 65 avions sur les deux premiers mois de 2025

Airbus : 65 livraisons contre 79 sur les deux premiers mois de 2024

Airbus a livré 65 avions commerciaux sur les deux premiers mois de 2025 contre 79 sur la même période de 2024. Certains observateurs souligneront qu'il s'agit d'un effondrement, nous constatons sobrement que le volume des livraisons d'Airbus est équivalent à celui des deux premiers mois de 2023 (66). Le segment moyen-courrier continue paradoxalement de pénaliser le constructeur européen alors qu'il s'agit de son point fort face à son concurrent.

L'A320neo toujours à la peine

Le fort recul observé dans les livraisons a pour cause l'A320neo avec seulement 19 livraisons sur les deux premiers mois de 2025 contre 31 sur la même période de 2024. Dix-neuf A320neo : c'est ce qui avait été livré sur les deux premiers mois de 2023. Par contre, les livraisons de l'A321neo se maintiennent au dessus des 30 : 31 sur les deux premiers mois de 2025, 34 en 2024 et 2023. Idem pour les A220 avec sept livraisons contre huit sur les deux premiers mois de 2024.

Cinq gros-porteurs

Airbus a livré cinq gros-porteurs sur les deux premiers mois de 2025 : deux A330-900, deux A350-900 et un A350-1000. Le volume varie peu puisque Airbus avait livré six gros-porteurs en 2024 et cinq en 2023.