Airbus a livré 643 avions depuis le début de 2024

Livraisons Airbus : 20 de plus par rapport à la même période de 2023

Airbus a livré 643 avions depuis le début de l'année 2024, cela donne 20 livraisons de plus par rapport à la même période de 2023. La progression est réelle mais les volumes restent toujours en deçà de la période d'avant pandémie de Covid-19. Le constructeur avait en effet livré 673 avions sur les onze premiers mois de l'année 2018. La filière aéronautique civile n'a toujours pas repris le rythme de croisière qui devrait être le sien au regard de son carnet de commandes.

Restent encore 127 à 130 livraisons sur décembre

Airbus va devoir amplifier son coup de rein sur le mois de décembre si l'objectif des "environ 770" livraisons sur l'ensemble de l'année 2024 est toujours considéré comme atteignable. Cela représente 127 à 130 livraisons à réaliser d'ici le 31 décembre. Les équipes d'Airbus en ont été capables dans le passé : en 2017 (127 livraisons en décembre) et 2018 (idem). Néanmoins, le contexte est un peu différent même s'il présente des points de similitude comme les disponibilités moteurs sur les moyen-courriers.

Du mieux sur les moyen-courriers

Signe de l'amélioration au niveau des motoristes, du mieux se fait sentir sur les moyen-courriers. Airbus a livré 65 A220 (8 A220-100 et 57 A220-300) au 30 novembre 2024, soit 12 de plus par rapport à octobre 2024 et huit de plus par rapport au 30 novembre 2023. Idem pour les A321neo avec 43 livraisons de plus par rapport à octobre 2024 et désormais 27 unités de mieux par rapport aux 11 premiers mois de 2023 (306 contre 279). Par contre, les A320neo sont encore en deçà avec certes 22 livraisons de plus par rapport à octobre 2024 mais toujours sept de moins par rapport aux 11 premiers mois de 2023 (198 contre 205). Tout se jouera donc sur les A320neo pendant ce mois de décembre.

68 gros-porteurs A330 et A350

Avec 68 gros-porteurs A330 (1 A330-200 et 24 A330-900) et A350 (34 A350-900 et 9 A350-1000) livrés sur 11 mois, Airbus a certes livré six appareils de plus par rapport au mois d'octobre 2024 mais il manque toujours neuf unités par rapport aux onze premiers mois de 2023. Le constructeur européen devra donc réaliser 28 livraisons sur le mois de décembre pour faire aussi bien qu'en 2023 (96 livraisons sur 12 mois).