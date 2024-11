Airbus a livré 559 avions depuis le début 2024

Livraisons avions Airbus : autant qu'en 2023

Airbus a livré 559 avions commerciaux sur les dix premiers mois de 2024. Soit autant que sur la même période de 2023. Pas un de plus, pas un de moins. Le constructeur européen avait fini l'année 2023 avec un total de 735 livraisons. L'objectif pour l'ensemble de l'année 2024 est de pouvoir réaliser environ 770 livraisons. Reste donc encore environ 211 unités à livrer sur deux mois.

497 moyen-courriers livrés contre 492 en 2023

Sur le total des livraisons depuis le début de 2024, 497 moyen-courriers contre 492 sur la même période de 2023. La légère avance prise sur les neuf premiers mois de 2024 (neuf unités de plus par rapport à 2023) s'est donc effritée sur le mois d'octobre. Si l'A321neo continue de progresser (263 livraisons contre 250 un an plus tôt) ainsi que les A220 (53 contre 50), l'A320neo est par contre toujours en retrait (176 contre 186)

Effritement sur les long-courriers

Alors que les neuf premiers mois de 2024 affichaient de la stabilité en nombre de livraisons (56) de long-courriers, l'effritement sur ce segment se fait aussi sentir avec 62 livraisons sur les dix premiers mois de 2024 contre 67 sur la même période de 2023. Certes, trois A330-900 de plus (23 contre 20) mais moins d'A330-200 (un contre trois), d'A350-900 (30 contre 35) et d'A350-1000 (huit contre neuf).