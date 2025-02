Airbus a livré 25 avions sur le mois de janvier 2025

Airbus : 25 livraisons en janvier 2025 contre 30 en janvier 2024

Airbus a réalisé 25 livraisons en janvier 2025, soit cinq exemplaires de moins par rapport à la même période de l'année passée. En janvier 2024, le constructeur avait en effet livré 30 avions : deux A220-300, deux A330-900 et 26 A320/A321neo. Un an plus tard, le nombre de long-courriers est resté le même, seuls les modèles ont changé (un A350-900, un A350-1000); et les A220-300 passent à trois livraisons.

Toujours de la tension sur l'A320neo

Les livraisons d'A320neo butent toujours sur les problèmes d'approvisionnement. Ce facteur, déjà parfaitement identifiable sur les livraisons sur l'ensemble de l'année 2024, se poursuit donc sur le mois de janvier 2025 avec sept A320neo livrés contre 13 sur le mois de janvier 2024.

Trop tôt pour établir une tendance

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, un mois de livraisons ne suffit pas à établir une tendance, voire même un début de tendance. Il faudra donc attendre les deux mois suivants.