Airbus : 46 livraisons et 99 commandes en février

Le mois de février 2023 a été fructueux pour Airbus en termes de livraisons. Après avoir livré 20 avions en janvier 2023, le constructeur a dépassé ses performances en livrant 46 avions le mois dernier, dont 42 à fuselage étroit. Les avions de la famille Airbus A320 reste la plus demandée, comme en témoignent les chiffres des commandes et des livraisons. Sur les 46 avions livrés en février 2023, 39 étaient des Airbus A320 : 13 A320neos et 26 A321neos.

Airbus livre plusieurs avions à différentes compagnies aériennes

Airbus a récemment livré plusieurs avions à différentes compagnies aériennes, notamment deux Airbus A220 à Air France et un à Delta Air Lines, un Airbus A330-900neo à Condor Airlines, un Airbus A350 à Turkish Airlines et un autre Airbus A350 à China Airlines. En outre, l'Agence de soutien et d'approvisionnement de l'OTAN a également reçu un Airbus A330-200 qui sera utilisé comme un avion ravitailleur multirôle (MRTT).

26 nouvelles commande pour février 2023

En janvier 2023, Airbus a ajouté 26 avions à son carnet de commandes, avec des commandes provenant de clients tels que British Airways et deux autres clients inconnus, pour un total de 136 commandes depuis le début de l'année, dont 12 ont été annulées, laissant 124 commandes nettes pour 2023.

Qatar Airways rétablit ses commandes annulées d'Airbus

Airbus et Qatar Airways ont résolu leur différend à propos de l'écaillage de la peinture des Airbus A350, ce qui est une bonne nouvelle pour le constructeur. L'accord implique que la compagnie aérienne rétablisse ses commandes annulées de 73 avions Airbus, dont 50 A321neos et 23 A350 supplémentaires parmi les 99 appareils commandés en février 2023.