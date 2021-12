Airbus : 295 ventes confirmées d'ici ce soir ?

Airbus : 295 ventes supplémentaires confirmées d'ici ce soir, 31 décembre 2021 ?

Avec la décision du groupe CMA CGM de transformer en contrat ferme, le 20 décembre, sa lettre d'intention pour 4 Airbus A350F; puis l'annonce du loueur Aviation Capital Group de commander ferme 40 exemplaires de la famille Airbus A320neo dont cinq A321XLR; le compteur des ventes enregistrées par Airbus devrait logiquement passer de 610 à fin novembre à 654 sur l'ensemble de l'année 2021. Sauf que le constructeur européen a encore 295 ventes supplémentaires en suspens. Seront-elles toutes confirmées et enregistrées d'ici ce soir, 31 décembre 2021 ?

Cinq clients qui ont fait des annonces : Air Lease Corp., Singapore Airlines, Jazeera Airways, Qantas, Air France-KLM

Cinq clients ont fait des annonces depuis la mi-novembre 2021 et n'avaient toujours pas officiellement transformé l'essai ce 31 décembre matin : Air Lease Corp. (116 appareils dont de l'A350F), Jazeera Airways (28 moyen-courriers), Singapore Airlines (7 A350F), Qantas (40 moyen-courriers dont 20 A321XLR) et Air France-KLM (100 moyen-courriers et 4 A350F). Air Lease Corp. a indiqué avoir non seulement transformé sa lettre d'intention en commande ferme et pris cinq appareils de plus (111 au départ et 116 désormais). Cela n'était toujours pas confirmé du côté d'Airbus.

Airbus A321XLR : le portefeuille continue de s'arrondir

Alors que le premier exemplaire d'essai de l'Airbus A321XLR se dirige tranquillement vers son premier vol dans le courant du premier semestre 2022, le carnet de commandes de l'appareil continue de s'arrondir avec les commandes d'Indigo Partners et celles à venir de Air Lease Corp. (20 exemplaires de plus) et de Qantas (20 exemplaires, s'ajoutant à ceux de la filiale JetStar ?). Sans oublier que Air France-KLM pourrait bien aussi franchir le pas dans son total des 100.