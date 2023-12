Air Samarkand débute ses activités avec de l'Airbus A321 et A330

Des vols directs sur Samarcande pour bientôt

Dernière ligne droite pour les équipes de la nouvelle compagnie aérienne Air Samarkand qui s'apprête à mettre en place ses premiers vols de et vers la ville mythique de Samarcande en Ouzbékistan. Le premier appareil, un Airbus A330-300, a été réceptionné au début du mois de novembre. Devait suivre un Airbus A321ceo.

Airbus A330-300 et A321ceo

Ce dernier est aménagé en trois classes pour un total de 199 passagers tandis que l'A330-300 affiche un aménagement deux classes : 30 en Affaires et 225 en classe Economique. La compagnie aérienne débutera avec des vols à la demande pour bâtir progressivement un réseau de lignes régulières qui reliera Samarcande à l'Asie, au Moyen-Orient et à l'Europe. Les premières destinations annoncées : la Turquie, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam. L'Europe viendra par la suite et peut être dès 2024.

Cinq avions programmés

Le programme d'Air Samarkand, portée par l'homme d'affaires ouzbek Bakhtiyor Fazylov, vise une flotte de cinq avions pour la fin de cette année : un second A330 et des A320ceo. Dotée d'un nouvel aéroport et d'un nouveau complexe hôtelier, Samarcande s'organise donc pour accueillir des flux touristiques en nombre croissant, attirés par cette ville qui était sur une ancienne route commerciale qui reliait la Chine à la Méditerranée.