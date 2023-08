Air New Zealand signe pour deux ATR 72-600 avec options

Les nouveaux appareils renforceront le réseau de la compagnie à travers le pays.

Ces nouvelles acquisitions visent à concentrer le renforcement du réseau de la compagnie aérienne à travers le pays. Les livraisons de ces appareils sont prévues pour le second semestre 2024 et début 2025. Après réception, Air New Zealand exploitera la quatrième plus grande flotte ATR au monde.