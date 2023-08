Air New Zealand signe pour 2 ATR 72-600 fermes supplémentaires

Air New Zealand reprend de l'ATR 72-600

Air New Zealand commande ferme deux ATR 72-600 supplémentaires assortis de deux options. Les livraisons sont annoncées pour le second semestre 2024 et le début de l'année 2025. Les appareils seront propulsés par le Pratt & Whitney PW127XT qui permet une réduction supplémentaire de la consommation en carburant (3 % de mieux par rapport à la précédente version).

4e flotte plus grande d'ATR au monde

La compagnie aérienne comptait 29 ATR 72-600 en flotte en février dernier avec un âge moyen de 6 ans et 23 Q300 qu'il faudra bien un jour remplacer puisque l'âge moyen de ces Q300 dépasse les 16 ans. Avec les deux ATR 72-600 supplémentaires, Air New Zealand exploitera la 4e plus grande flotte ATR au monde. La première est Wings Air, filiale régionale de Lion Air, avec plus de 70 exemplaires dont une cinquantaine est en service, suiv

chez le brésilien Azul Airlines avec le rachat de la compagnie régionale TRIP Linhas Aéreas (cinquantaine d'appareils toutes générations confondues), suivi par American Eagle (39) et