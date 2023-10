Air Malta va laisser la place à KM Malta Airlines en 2024

Air Malta : un scénario à l'italienne

Devant le refus de la Commission européenne d'accorder son feu vert à une nouvelle aide d'Etat du gouvernement maltais d'un montant de 300 M€ au profit de la compagnie aérienne nationale Air Malta, le Premier ministre Robert Abela a choisi le scénario d'une refondation et d'une transition en douceur. Air Malta ne sera plus le 31 mars 2024, date à laquelle lui succèdera KM Malta Airlines qui reprendra immédiatement les actifs de la précédente. Un scénario qui rappelle celui qui a eu cours pour Alitalia devenue ITA Airways.

Réseau et flotte maintenus

La nouvelle compagnie aérienne continuera à desservir les 17 routes actuellement exploitées par Air Malta au moyen d'un parc uniquement centré sur l'Airbus A320neo. Soit huit appareils dans un mixte d'achats et de contrats de location et aménagés pour accueillir un total de 168 passagers répartis en deux classes : Premium Economie et Economie. La Premium comptera jusqu'à 36 sièges. Le gouvernement maltais précise que le "business plan" a été conçu par des experts reconnus dans le secteur du transport aérien.

Des passagers remboursés

Air Malta cessera ses opérations le 30 mars 2024 mais continuera à opérer tous ses vols jusqu'au 30 mars 2024. Dans l'immédiat, les billets peuvent toujours être achetés et la compagnie aérienne les honorera jusqu'au 30 mars 2024. Par contre, les vols du 31 mars 2024 et au delà seront exploités par KM Malta Airlines. Les billets qui ont déjà été achetés pour des vols programmés le 31 mars 2024 et au delà seront remboursés. Des remboursements garantis par le gouvernement de Malte, actionnaire de la compagnie aérienne.