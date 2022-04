Air&Jobs : L’Aviation d’affaires comment ça marche ?

Qu’est-ce que l’aviation d’affaires ?

L’aviation d’affaires, branche du transport aérien, représente tous les vols sur-mesure effectués dans un but non-touristique. Il s’agit d’un vol en avion privé réservé auprès d’un opérateur aérien.

Des chiffres en constante évolution

-Plus de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires chaque année en France (13% du chiffre d’affaires global du secteur aéronautique français).

-Un avion sur 10 qui décolle de France, est un jet privé

-Paris-le Bourget est l’aéroport le plus fréquenté d’Europe pour l’aviation d’affaires : 180 000 passagers par an et plus de 53 000 mouvements en 2019.

Le courtier, premier interlocuteur avec le client

Le courtier aérien ou broker est chargé, par la compagnie aérienne, de trouver des clients et d’organiser le vol des passagers. Il s’agit surtout d’un facilitateur qui trouve des solutions de transports aériens sur-mesure

Les courtiers ont accès à une technologie spécifique leur permettant d’identifier en temps réel tous les avions disponibles dans le monde. Ils peuvent ainsi proposer le jet privé répondant exactement aux exigences des clients. Le courtier aura toujours une alternative à proposer, contrairement aux compagnies aériennes, aux aéroports ou aux terminaux privés étant limités dans leurs disponibilités d’appareils

Une fois le choix de l’aéroport et de l’avion confirmé auprès du client et de la compagnie aérienne, le courtier contrôle toutes les accréditations de l’opérateur aérien. Les courtiers aériens peuvent répondre à de nombreux besoins annexes grâce aux partenariats avec les services de conciergerie : hôtels, restaurants, yachts

La compagnie aérienne, en charge des responsabilités aéronautique

Les compagnies aériennes disposent de leur propre flotte. Elles répondent aux demandes des courtiers ou des passagers qui les contactent directement. Or, ces opérateurs aériens sont de manière générale trop occupés pour répondre directement aux demandes de vol des clients. C’est pourquoi les courtiers les assistent dans l’organisation d’un affrètement. Un partenariat est ainsi établi : les compagnies aériennes fournissent les avions privés et les courtiers se chargent de la réservation des vols. Après validation de l’appareil et des aéroports, les compagnies aériennes fournissent les pilotes, les hôtesses et le plan de vol complet. La dernière étape, la compagnie transfère les papiers d’identité et le plan de vol aux handling qui prennent alors le relais.

Les terminaux privés, l’intermédiaire privilégié entre les courtiers, les compagnies aériennes et les clients

Ce 3ème acteur majeur de l’aviation d’affaires, aussi appelé FBO (fixed based operator) ou terminal privé, est un espace privé situé dans l’aéroport spécialement dédié à l’aviation d’affaires. Les FBO organisent le vol dès réception de la demande des compagnies aériennes. Des contrats de concessions sont signés entre les FBO et les compagnies aériennes.

Ainsi, les terminaux privés s’occupent du fueling, parquent l’avion, gèrent les hangars, nettoient l’appareil et se chargent de sa réparation et de sa maintenance.

Tout comme les courtiers, les FBO sont des interlocuteurs privilégiés du client et du passager : accueille des passagers dans les salons VIP, organisation de l’avion selon les désirs des clients, préparation des soutes en cas de transport spécial de marchandise et contrôle de sécurité et d’immigration à la douane.

Alors, qui choisir pour voler en jet privé ?

Les compagnies aériennes, les courtiers et les terminaux privés sont interdépendants et coopèrent. Quel que soit l’acteur de l’aviation d’affaires contacté, celui-ci vous orientera vers l’interlocuteur le plus adapté pour répondre à vos besoins.

Choisir de réserver votre vol en jet privé directement auprès d’une compagnie aérienne sera judicieux si vous avez le temps d’organiser votre vol vous-même, de réserver longtemps à l’avance et de voyager vers des destinations classiques.

Toutefois, réserver votre vol auprès d’un courtier sera la solution la plus optimale si vous avez pour habitude :

D’affréter un avion à la dernière minute

D’effectuer des trajets très variés nécessitant des types d’avion différents

De bénéficier d’un service sur-mesure avec un encadrement complet de votre vol.

De manière générale, passer par un courtier aérien sera la solution la plus adaptée.