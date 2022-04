Air& Jobs : Interview métier- Technicienne méthodes chez Vallet

BIO EXPRESS

Age : 31 ans

Formation : BAC STI et BTS Productique au Lycée Napoléon de l’Aigle.

Entrée chez Vallet : juillet 2006.

Centres d’intérêt : Observation des phénomènes naturels comme les orages et les aurores boréales.

Présentation

Une fois son diplôme de BTS Productique obtenu, Sylvie Pilet a adressé un CV spontané à Vallet, une entreprise de Rugles (Eure) dont un collègue lycéen lui avait fait part. Ce dernier y avait, en effet, effectué un stage. Via le site internet de l’entreprise, elle s’était également renseignée sur la nature des productions réalisées par Vallet. Les maquettes de soufflerie produites pour le programme Clean Sky ainsi que le virage très net pris par la société vers l’aéronautique ont finalement rapidement emporté son adhésion.

Prise d’initiatives

Travaillant en étroite collaboration avec les collègues des méthodes et de l’atelier, Sylvie Pilet débute son travail dès lors qu’une consultation est émise par le client. Dans le cadre de la remise de cette offre pour la réalisation de pièces pour le programme Rafale ou la fusée Ariane, elle procède donc à l’examen de cette demande en effectuant différentes opérations en amont. “Je dois, en, premier lieu, effectuer l’analyse du plan et des risques. Je dois, ensuite, savoir s’il y a des montages à faire pour usiner la pièce. L’estimation du temps d’usinage pour réaliser la pièce constitue la dernière étape réalisée initialement. Lorsque la commande a effectivement été passée, j’établis la gamme de fabrication et les programmes d’usinage associés. Ces derniers impliquent les contrôles associés. En cas d’aléas, les opérateurs de l’atelier font appel à mes services. Pour ce poste qui exige rigueur, attention et sérieux, je n’ai pas besoin de connaître la langue anglaise, la clientèle étant française”, raconte-t-elle.

“Bien entendu et comme nous sommes dans l’industrie aéronautique, il peut y avoir des pressions lorsque les délais de réalisation demandés sont courts. A mon poste, je prends, par ailleurs, des initiatives, notamment pour réduire le coût d’usinage des pièces. Nous essayons donc de trouver des outils plus performants pour réduire le temps d’usinage. Cela peut passer par la suppression d’une phase d’usinage de la gamme de fabrication. Mon travail chez Vallet est, en résumé, très gratifiant en ce sens que nous voyons les pièces que nous réalisons. Il y a aussi l’idée d’une évolution de carrière plus facile au sein d’une PME que celle réalisée dans un grand groupe”, explique Sylvie Pilet.

Cette dernière bénéficie, en quelque sorte, d’une formation continue pour tenir compte de l’évolution des outils informatiques. Intégrant un module CFAO, l’ERP (logiciel) de l’entreprise évolue en effet en permanence. Il intègre une partie du travail des méthodes.

Pièces plus complexes

S’exprimant sur le travail de Sylvie Pilet, le directeur de site, Bernard Kowalski, indique “qu’elle peut encore progresser techniquement, c’est-à-dire réaliser les programmes d’usinage sur des machines supplémentaires et sur des pièces plus complexes”. Quittant prochainement le premier étage de l’atelier pour un tout nouveau bureau implanté au rez-de-chaussée du bâtiment, la technicienne méthodes va accompagner, à présent, les projets de développement de l’entreprise.

Vallet prévoit, en effet, de se doter d’un centre d’usinage et/ou un tour. La société anticipe également une amélioration continue de son outil informatique en définissant les nouvelles fonctions à ajouter au module CFAO. Réalisant un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 M€, elle prendra aussi en compte l’évolution des nouveaux référentiels pour ses certifications ISO9001 et EN9100.