Air&Jobs: Interview Métier – Peintre Aéronautique chez Satys

Charlotte Guépin, journaliste : En quoi consiste la peinture aéronautique ?

La peinture aéronautique a deux fonctions : la protection corrosive et d’autre part décorative, c’est l’esthétique de l’avion à la sortie. Le peintre se doit de respecter l’ensemble du processus qui est fixé par les constructeurs et les fabricants peinture. Il y a tout un protocole à suivre depuis la préparation de surface à l’application de la peinture ainsi que le traçage des décorations et les retouches finales de l’avion.

Charlotte Guepin/Journaliste : Pouvez-vous nous parler de la formation de peintre aéronautique ?

Il faut savoir que c’est un métier qui n’a pas de formation initiale. Les gens qui intègrent cette filière sont plutôt ceux qui détiennent un BEP ou un CAP de peintre en carrosserie automobile. Et qui vont intégrer par la suite une entreprise ou un centre de formation qui va les former aux spécificités de la peinture aéronautique.

Charlotte Guepin/ Journaliste : Quelles sont les possibilités d’évolution avec ce métier ?

C’est par ce biais que l’on peut arriver en tant que peintre aéronautique (les formations des entreprises) confirmé a faire les taches un peu plus « nobles » sur l’avion comme le traçage des décorations, les marquages technique s qui sont assez spécifiques. Et ensuite cela ouvre des possibilités pour des fonctions d’encadrement au sein de l’entreprise pu pour des fonctions qui sont plus liées aux contrôles qualité ou sur des aspects plus méthodologie ou processus de peinture.