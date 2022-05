Air&Jobs: Interview métier-Conductrice d’autoclaves chez Safran Nacelles

A en juger par le souhait de son directeur de site d’assister à son interview, Lorène Hardivilliers est assurément un élément d’avenir pour le site de Safran Nacelles du Havre-Gonfreville-l’Orcher. Dynamique de par son apparence, cette adepte de CrossFit et de musculation l’est tout autant dans son travail.

BIO EXPRESS

Age : 32 ans

Formation : BEP Vente et BAC Pro commerce au Lycée Pierre et Marie Curie de Bolbec (Seine-Maritime).

Entrée dans la société : janvier 2011

Centres d’intérêt : Dessin et membre d’une association pour enfants autistes.

L’automobile, puis l’aéronautique.

Pourtant, l’industrie aéronautique ne s’est pas immédiatement ouverte à elle. Titulaire d’un BAC Pro, elle a dû commencer par la case “petits boulots” pour son entrée dans la vie active. Cette native de Lillebonne (Seine-Maritime) a, tout d’abord, été caissière dans un supermarché. Puis, elle s’est inscrite dans une société d’intérim et a travaillé, immédiatement après, dans l’industrie automobile chez Cooper. Son premier poste était opératrice sur presse. Toujours dans l’automobile, elle a effectué d’autres missions chez Faurecia, GDX et Renault en tant qu’opératrice façonnage.

Cette fille d’opérateur travaillant dans l’industrie pétrolière a, ensuite, eu la chance de faire partie des quinze candidats retenus sur… 300 pour devenir opératrice drapage en contrat d’intérim chez Safran Nacelles. Elle a finalement été intégrée aux effectifs en obtenant un CDI début 2011. Son travail était, pour le moins, gratifiant puisqu’elle assurait le drapage des nacelles de l’A380. “Mon intégration a été facilitée par la présence d’un nombre assez important de femmes”, se souvient-elle. “J’ai aussi bénéficié d’un tutorat par les compagnons de l’atelier. C’est une étape importante pour connaître le produit et la manière de faire. En fait, cela constitue de la transmission de savoir-faire”.

Force tranquille tout en sérénité, Lorène Hardivilliers est passée, huit mois après seulement, team leader sur le drapage composite de l’inverseur de poussée Trent 700 équipant l’A330. Puis, son entreprise lui a proposée d’intégrer l’équipe de l’A320neo en tant que drapeuse. Six mois après, elle est devenue tutrice à son tour et a formé sept personnes au total. Enfin, elle a intégré l’équipe oeuvrant sur le robot de drapage composite automatique de l’inverseur de poussée de l’A320neo à partir de juin 2016.

Ce remarquable parcours l’a mené à son poste actuel (janvier 2017) de conductrice d’autoclave. Et pas n’importe lequelle puisqu’il s’agit du plus récent, un “monstre” de 14 m de long pour une masse de 70 tonnes.

Polyvalence au sein du poste.

Première femme titulaire à ce poste, Lorène Hardivilliers doit charger des programmes au sein de l’autoclave. “Nous avons plusieurs programmes différents. Soit nous pouvons réaliser une peau monolithique en travaillant sous une pression de 7 bars, soit nous réalisons des panneaux sandwichs composites sous une pression de 2,5 bars. Ensuite, nous préparons les pièces qui vont être polymérisées au sein de l’autoclave à une température de 180 degrés. L’équipement peut contenir quatre pièces maxi de panneaux de la structure interne de l’inverseur de poussée de la nacelle de l’A320neo. Une fois chargé l’autoclave, j’effectue les branchements et positionne le thermocouple pour le contrôle de température. Pendant la cuisson d’une durée comprise entre 9 et 14 h, je procède à des contrôles de courbe de température et de pression. Polyvalente durant cette phase, j’effectue aussi du drapage manuel tout en effectuant, parallèlement, des opérations de contrôle du robot précité. A l’issue de l’étape cuisson, je sors les pièces qui sont ensuite démoulées. Il faut faire preuve, à ce poste, de rigueur dans la tâche et dans l’application des consignes et de dextérité”.

Nouvelle évolution de carrière

Particulièrement compétente, Lorène Hardivilliers continue d’accroître sa polyvalence à marche forcée. Sa prochaine évolution de carrière va donc la mener vers le robot de perçage acoustique. Cet équipement mis en service mi-avril 2017 réalise le perçage robotisé des panneaux composites acoustiques de la nacelle de l’A320neo. Sa formation sur ce robot devait débuter en juin 2017. A l’issue de cette formation d’une durée de quatre à cinq mois, elle sera apte à cinq postes de l’ensemble de la chaîne drapage composite incluant l’autoclave dont elle assure également la maintenance de premier niveau et la machine de réticulation. Lorène souhaiterait, par la suite, intégrer un poste dans la gestion de production. “Mon rôle serait, alors, d’organiser le travail des opérateurs et d’assurer la planification des activités sachant que moi-même j’en connaîtrai tous les postes”.

En attendant, elle fait partie de la cellule ECRIN (Espace de Créativité et d’Innovation) depuis déjà deux ans. ECRIN a été créée pour faciliter la mise en oeuvre d’idées que portent les salariés pour améliorer la production. Lorène Hardivilliers participe aussi aux journées des familles de l’entreprise qui pourront, peut-être, déclencher de nouvelles vocations au sein de leurs proches.

Safran Nacelles ne peut donc que se féliciter d’avoir embauché cette ancienne intérimaire. Car l’intérim constitue assurément une excellente passerelle vers l’obtention d’un poste en CDI à condition, toutefois, que l’embauché montre une réelle adaptabilité aux postes qui lui sont proposés. Et en cela, Lorene Hardivilliers a incontestablement réussi un sans-faute.