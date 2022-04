Air&Jobs : Comment devenir Technicien.ne méthodes aéronautiques ?

Description

Le secteur aéronautique est un domaine où aucune erreur n’est tolérée. Le technicien des méthodes aéronautiques aura de grandes responsabilités sur ses épaules, c’est lui qui devra optimiser la production qui lui est confié en fonction des normes réglementaires, des couts, de la qualité et des délais. Il sera fondamental pour le technicien d’essai de maitriser correctement certains logiciels notamment le CFAO et la GPAO ainsi que la gestion donnée et des programmes des Automates de production industrielle (API) et des machines à commande numérique (CN)

Les missions

Le technicien méthode a pour mission de faire le lien entre le bureau d’études et l’atelier. Il va étudier en amont le dossier de technique et les plans des produits à fabriquer. Pour chacun il va déterminer le matériel adéquat, phases de fabrication et la division des tâches. Il est primordial de définir les instructions de travail et les besoins en outillage pour les ateliers afin d’assurer une production dans les meilleures conditions de coût, délai et qualité.

Études/Formations pour devenir technicien.ne méthodes aéronautiques

Il est recommandé d’avoir effectué un BTS comme un BTS conception de produits industriels, BTS conception des processus de réalisation de produits, BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, BTS conception et industrialisation en microtechniques, BTS assistance technique d'ingénieur. Il est possible également d’effectuer une licence professionnelle notamment une Licence professionnelle mécanique orientée conception ou méthodes, Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie de technicien préparateur méthodes de fabrication aéronautique et spatiale, Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie de technicien en industrialisation et amélioration des processus.

Salaires

Le salaire d’un technicien méthodes aéronautiques débutant est estimée autour des 2000 euros bruts mensuels et peut atteindre les 3160 euros avec l’expérience.

Évolutions de carrières

Le technicien méthode a la possibilité avec de nombreuses années d’expérience d’évoluer vers des fonctions en gestion de production ou qualité. Il peut ainsi envisager de devenir responsable méthodes, chef d’atelier, technicien R&D ou encore technicien supports cl